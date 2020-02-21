Из-за угрозы коронавируса международный инвестфорум в Ташкенте перенесли на осень

CentralAsia (UZ) - Первый Ташкентский международный инвестиционный форум, который планировалось провести 5-6 марта, переносится на осень из-за вспышки коронавируса в Китае. Об этом сегодня сообщил министр инвестиций и внешней торговли Сардор Умурзаков, передает kun.uz.

«В связи с глобальной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавируса, принято решение о переносе проведения международного инвестиционного форума в Ташкенте с марта на ноябрь месяц», – сообщил журналистам Умурзаков. Он добавил, что о точной дате будет сообщено позже.

По словам министра, число желающих принять участие в форуме превысило ожидания.

По данным организаторов, форум призван собрать на одной площадке более 1500 руководителей зарубежных и национальных компаний, инвесторов, экспортеров и международных СМИ.

Организаторы многих массовых мероприятий по всему миру объявляют о переносе сроков их проведения или об отмене. Так, Международная автомобильная федерация (FIA) из-за эпидемии коронавируса приняла решение перенести на более поздний срок проведение Гран-при «Формулы-1» в Китае. Также отменили крупнейшую выставку Mobile World Congress в Барселоне из-за угрозы инфекции.

Это уже второй случай переноса мероприятия. Изначально форум планировали провести осенью 2019 года.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц.