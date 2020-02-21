США доставили в Ташкент средства индивидуальной защиты на случай коронавируса

CentralAsia (UZ) - 20 февраля сотрудники посольства США в Ташкенте доставили 600 комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) в Республиканский центр профилактики чумы, карантинных и особо опасных инфекций при Министерстве здравоохранения, для поддержки усилия Узбекистана по подготовке к возникновению вспышки коронавируса.

Ранее, в январе, Министерство здравоохранения обратилось ко всем международным донорам с просьбой о поставках средств индивидуальной защиты и тест-наборов для диагностики коронавируса. В ответ на эту просьбу Агентство США по уменьшению угрозы (DTRA) выделило средства на приобретение шести сотен комплектов СИЗ, включая комбинезоны, маски для лица, пластиковые маски, респираторы модели N95 и перчатки.

Директор Республиканского центра, Сайдалиев искренне поблагодарил правительство США за быстрое реагирование на запрос Узбекистана. Заместитель директора этого центра Маруфжон Мадаминов отметил, что средства индивидуальной защиты будут храниться как часть национального резерва СИЗ, а также будут использоваться в случае обнаружения коронавируса в стране.