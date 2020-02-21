29-летний футболист казахстанского «Иртыша» отказался играть за сборную Кыргызстана

Андрей Хрипков

CentralAsia (KZ) - роженец Кыргызстана, а ныне гражданин России Андрей Хрипков отказался выступать за сборную Кыргызстана по футболу. Об этом сообщает Кыргызский футбольный союз.

29-летний защитник, ныне выступающий за казахстанский «Иртыш», родился во Фрунзе в 1990 году и выступал за юношескую и молодежную сборные Кыргызстана вместе с Мирланом Мурзаевым и Валерием Кичиным.

«Да, Андрей Хрипков родился в Кыргызстане, выступал за юношескую и молодежную сборную и мог бы неплохо усилить команду. Мы прорабатывали вопрос о его возможном выступлении за национальную сборную, связывались с ним, но он, к сожалению, не изъявил желания и не заинтересован в данном предложении», - отметил главный тренер сборной Кыргызстана Александр Крестинин.