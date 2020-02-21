Россиянка Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан, готова к Чемпионату мира

- Узбекистан, спорт
- 16:51, 21 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - С 26 февраля по 1 марта в Берлине пройдёт чемпионат мира по велотреку. Как ранее сообщалось, честь Узбекистана будет защищать Ольга Забелинская.
Примечательность чемпионата заключается в том, что это последнее соревнование, в котором разыграются путёвки на Токио-2020 в направлении трека. Забелинская сначала будет стартовать в направлении омниума. Следует отметить что омниум включён в программу Олимпийских игр. Соревнования в этом направлении пройдут 28 февраля.
В настоящее время Забелинская занимает 24-место в мировом рейтинге. Если ей удастся войти в первую пятёрку чемпионата, то она обеспечит себе путёвку и в направлении трека. А остальные места зависят от результата конкурентов.
Также, Забелинская 1 марта будет стартовать в направлении групповой гонки по очкам. Это направление не включено в программу Олимпиады и участники будут бороться только за медали чемпионата мира.
Напомним, что Забелинская получила гражданство и с августа 2018 года выступает за Узбекистан.