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  21 февраля 2020
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Россиянка Ольга Забелинская, выступающая за Узбекистан, готова к Чемпионату мира

CentralAsia (UZ) -  С 26 февраля по 1 марта в Берлине пройдёт чемпионат мира по велотреку. Как ранее сообщалось, честь Узбекистана будет защищать Ольга Забелинская.

Примечательность чемпионата заключается в том, что это последнее соревнование, в котором разыграются путёвки на Токио-2020 в направлении трека. Забелинская сначала будет стартовать в направлении омниума. Следует отметить что омниум включён в программу Олимпийских игр. Соревнования в этом направлении пройдут 28 февраля.

В настоящее время Забелинская занимает 24-место в мировом рейтинге. Если ей удастся войти в первую пятёрку чемпионата, то она обеспечит себе путёвку и в направлении трека. А остальные места зависят от результата конкурентов.

Также, Забелинская 1 марта будет стартовать в направлении групповой гонки по очкам. Это направление не включено в программу Олимпиады и участники будут бороться только за медали чемпионата мира.

Напомним, что Забелинская получила гражданство и с августа 2018 года выступает за Узбекистан.

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