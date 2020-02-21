В Монголии готовятся к началу американо-монгольских гражданско-военных учений

CentralAsia (MNG) - Солдаты сухопутных войск Соединенных Штатов присоединились к международной команде для проведения учений Gobi Wolf 2020 в Монголии.

Государственное агентство по чрезвычайным ситуациям (ГУЧС) Монголии, Посольство Соединенных Штатов в Монголии и Тихоокеанское командование США работают над организацией международных учений «Gobi Wolf 2020», которые пройдут в мае в столице Монголии.

Gobi Wolf 2020 - это недельное мероприятие, направленное на отработку действий во время стихийных бедствий и отработку межведомственной координации между монгольскими и американскими сухопутными войсками.

20 февраля организационная группа провела собрание и обменялась информацией об особенностях и мероприятиях учений.

Напомним, в прошлом году в Gobi Wolf-2019 приняли участие более 500 участников из 21 страны, таких как Австралия, Канада, Франция, Непал, Турция, Великобритания, Бангладеш, Таиланд, Таджикистан, Вьетнам, а также представители агентств ООН и международных организаций. Учения проходили в провинции Дорнод на юге Монголии.

Учения будут организованы в рамках темы «Организация регионального управления и взаимодействия» и пройдут в два этапа, включая обучение в классе и практику в ситуациях, приближенных к реальным.

ГУЧС Монголии проводит учения с целью поддержки вооруженных сил Монголии.

Во время учений монгольские спасатели будут обмениваться опытом и тренироваться совместно с Национальной гвардией Аляски.