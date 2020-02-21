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  22 февраля 2020
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Поставки электроэнергии из Туркменистана в Узбекистан снизились в 13 раз из-за аварии

CentralAsia (UZ) -  Компания «Национальные электрические сети Узбекистана» импортирует электроэнергию из Туркменистана с 1 декабря 2019 года. Однако из-за аварии, произошедшей на линии в Туркменистане, поставки снизились с 780 МВт до 60 МВт, сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня, 21 февраля, в 6:45 утра, произошло возгорание на ЛЭП, соединяющей крупнейшую в Туркменистане Марыйскую тепловую электростанцию и подстанцию «Сердар», от которой электроэнергия поступает в энергосистему Узбекистана. В результате поставки электроэнергии из Туркменистана снизились с 780 МВт до 60 МВт.

В результате выхода из строя энергосистемы Туркменистана потребители электроэнергии мощностью 600 МВт были временно отключены от энергосистемы Узбекистана из-за аварии.

В настоящее время туркменские энергетики работают над выявлением и устранением причин выхода из строя сети.

В Узбекистане мобилизованы все необходимые силы для покрытия перебоев в системе электроснабжения страны и обеспечения электроэнергией потребителей. Станции АО «Узбекгидроэнерго» работают на полную мощность.

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