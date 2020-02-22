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  22 февраля 2020
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В Казахстане задержали до 70 сторонников Демпартии при попытке добраться до места митинга

CentralAsia (KZ) -  До 70 членов находящейся в процессе создания Демократической партии были задержаны при выходе из хостела в Алматы - они намеревались дойти до площади "Астана", где планируется митинг партии, передаёт издание Vласть.

Прибывшие из регионов сторонники Демпартии были задержаны практически сразу после выхода из хостела - они успели выстроиться в небольшую колонну и скандировали "Бостандык!" (Свобода).

Накануне вечером был задержан, а ночью - арестован на трое суток лидер Демпартии Жанболат Мамай.

В субботу, 22 февраля, Демпартия планирует провести в Алматы митинг. Ранее на этот день был запланирован учредительный съезд партии, но он фактически был сорван из-за задержаний десятков сторонников партии, направлявшихся на съезд - в Атырау, Актау, Уральске, Жанаозене, Караганде и других регионах. После этого Мамай заявил о том, что властям удалось сорвать съезд и призвал всех собраться на митинг против политических репрессий.

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