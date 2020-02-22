В съемной квартире в Ташкенте обнаружен труп гражданина Италии, работавшего моделью

CentralAsia (UZ) - В Мирабадском районе Ташкента 16 февраля было обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Им оказался гражданин Италии Gheno Giorgio (Гено Джорджо) 1992 г.р., снимавший квартиру по этому адресу, сообщили местные СМИ со ссылкой на Генпрокуратуру.

Осмотр места происшествия выявил, что дверь квартиры не была взломана, предметы в доме находились в порядке, на теле скончавшегося мужчины не обнаружено внешних повреждений.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения причин смерти.

По данным итальянских СМИ, мужчина жил около трех месяцев в Ташкенте после переезда из Австралии. Тревогу забили его родные в Италии, когда Джорджо перестал выходить на связь.

Как отмечает «La Tribuna di Treviso», он занимался фитнесом и бодибилдингом, его рост составлял 1,90 м., он был в прекрасной форме. "Поэтому пока трудно принять версию болезни молодого человека", - пишут в СМИ.

По данным австралийского сайта Star Now, Джорджо Гено был начинающим актером и моделью.

Итальянское посольство в Узбекистане взяло на себя ответственность за репатриацию тела на родину.