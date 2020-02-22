[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

CentralAsia (CA) -  Принц Гарри с женой откажутся от слова «королевский» в названии бренда. Супруги не смогут использовать бренд SussexRoyal из-за законов Великобритании, которые регулируют применение термина «королевский». Они прекратят выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия с апреля, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По соглашению с королевой Елизаветой II супруги прекратят выполнять королевские обязанности с 31 марта. Поэтому в соответствии с британскими законами, которые регулируют применение термина «королевский», им придется отказаться от слова royal, пояснил представитель.

Он также добавил, что супруги отозвали заявление на юридическую регистрацию бренда.

В заявлении пары говорится, что они сосредоточены на работе, связанной с основанием нового фонда. При этом они согласились не использовать в названии организации сочетание Sussex Royal.

Принц Гарри и Меган Маркл используют это словосочетание в соцсетях — на страницу sussexroyal в Instagram подписаны 11,2 млн человек.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о планах обрести финансовую независимость и отказаться от королевских полномочий в начале января.

На фоне решения супругов стало известно, что Маркл Маркл подписала контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов, а вырученные средства направлять на благотворительность.

print
  • В Монголии готовятся к началу американо-монгольских гражданско-военных учений
  • В Иране проходят парламентские выборы
  • В Туркменистане за четыре года построят сеть промышленных предприятий



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com