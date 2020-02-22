Принц Гарри и Меган Маркл не смогут использовать бренд SussexRoyal

CentralAsia (CA) - Принц Гарри с женой откажутся от слова «королевский» в названии бренда. Супруги не смогут использовать бренд SussexRoyal из-за законов Великобритании, которые регулируют применение термина «королевский». Они прекратят выполнять королевские обязанности и посещать официальные мероприятия с апреля, сообщает Би-би-си со ссылкой на представителя герцога и герцогини Сассекских.

По соглашению с королевой Елизаветой II супруги прекратят выполнять королевские обязанности с 31 марта. Поэтому в соответствии с британскими законами, которые регулируют применение термина «королевский», им придется отказаться от слова royal, пояснил представитель.

Он также добавил, что супруги отозвали заявление на юридическую регистрацию бренда.

В заявлении пары говорится, что они сосредоточены на работе, связанной с основанием нового фонда. При этом они согласились не использовать в названии организации сочетание Sussex Royal.

Принц Гарри и Меган Маркл используют это словосочетание в соцсетях — на страницу sussexroyal в Instagram подписаны 11,2 млн человек.

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о планах обрести финансовую независимость и отказаться от королевских полномочий в начале января.

На фоне решения супругов стало известно, что Маркл Маркл подписала контракт с компанией Disney. Она будет озвучивать персонажей мультфильмов, а вырученные средства направлять на благотворительность.