Россия передала Таджикистану две тонны медикаментов
- Таджикистан, общество
- 12:18, 22 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Груз с медицинскими средствами общим весом 2 тонны передан Россией в Минздрав Таджикистана, сообщили местные СМИ.
Заместитель министра здравоохранения Мирхамуддин Камолзода поблагодарил правительство России за постоянную поддержку Таджикистана в сфере здравоохранения.
Камолзода подчеркнул, что оказание помощи никак не связано со вспышкой коронавируса.Медицинский инструментарий может быть использован для обеспечения и укрепления в республике первичной медпомощи.
Напомним, проект «Караван здоровья», общей суммой 2,6 млн долларов, был подписан 4 июля в Душанбе. Известно, что $2 млн из этой суммы выделит Евразийский фонд стабилизации и развития.