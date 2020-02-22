Россия передала Таджикистану две тонны медикаментов

лекарства, фармацевтика

CentralAsia (TJ) - Груз с медицинскими средствами общим весом 2 тонны передан Россией в Минздрав Таджикистана, сообщили местные СМИ.



Заместитель министра здравоохранения Мирхамуддин Камолзода поблагодарил правительство России за постоянную поддержку Таджикистана в сфере здравоохранения.

Камолзода подчеркнул, что оказание помощи никак не связано со вспышкой коронавируса.

Медицинский инструментарий может быть использован для обеспечения и укрепления в республике первичной медпомощи.

Напомним, проект «Караван здоровья», общей суммой 2,6 млн долларов, был подписан 4 июля в Душанбе. Известно, что $2 млн из этой суммы выделит Евразийский фонд стабилизации и развития.