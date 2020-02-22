Таджикистан ухудшил позиции в рейтинге по скорости интернета

CentralAsia (TJ) - Таджикистан снова теряет позиции по качеству мобильного интернета. В глобальном индексе скорости интернета Speed-test Globalindex за 2020 год страна опустилась с 132-го на 133-е место.

Всего в рейтинге представлены 140 государств. Скорость соединения хуже только в Ираке, Афганистане, Венесуэле. Мобильный интернет в Таджикистане один из самых медленных в мире, зато его стоимость – чуть ли не самая высокая, почти пять долларов за гигабайт.

Таджикистан опустился на одну позицию в индексе за счет того, что страну в скорости соединения мобильного интернета обогнал Узбекистан, говорят эксперты в области цифровых технологий. Показатели отрасли за год не изменились, а на рынке телекоммуникаций наблюдается застой.

По данным международных организаций, развития мобильного интернета в Таджикистане нет по нескольким причинам:

Отсутствует конкуренция – все компании уже пять лет покупают трафик у госпровайдера по фиксированной стоимости.

Другая причина – большие штрафы, наложенные властями на операторов связи за эти годы.

А еще дополнительные налоги на связь – НДС, акциз, лицензионные сборы, налог с оборота. При такой налоговой нагрузке компании просто не могут развиваться.

В Службе связи страны называют другие причины плохого соединения. Правда, в ведомстве обещают, что оно улучшится в ближайшее время.

"Для того чтобы повысить скорость, мы будем внедрять поэтапно вместе с мобильными операторами сеть 4G по всей стране. Это горный регион. Здесь особые условия внедрения. Но мы вместе с мобильными операторами делаем все для развития", – сказал Илхомджон Атоев, зампред Службы связи Таджикистана.

По информации международных организаций, десять лет назад по уровню развития мобильных услуг Таджикистан занимал первое место в Центральной Азии. За последние годы страна утратила лидирующие позиции. Ниже Таджикистана только Туркменистан.