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  22 февраля 2020
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Пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Казахстане

CentralAsia (KZ) -  Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Казахстане.

Как сообщает МВД республики, инцидент произошел в городе Хромтау Актюбинской области поздно вечером в четверг, 20 февраля. В результате произошедшего пять человек были госпитализированы с огнестрельными дробовыми ранениями.

В течение суток правоохранители задержали троих подозреваемых, которые признались в содеянном. После совершения преступления они спрятали два обреза охотничьего ружья 16 калибра под мостом реки Орь вблизи поселка Бугенсай Хромтауского района.

По факту "Покушения на убийство" возбуждено дело. Оба обреза и автомашина ВАЗ-2114 изъяты.

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