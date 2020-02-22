Пять человек получили огнестрельные ранения в результате стрельбы в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Пять человек получили ранения в результате стрельбы в Казахстане.

Как сообщает МВД республики, инцидент произошел в городе Хромтау Актюбинской области поздно вечером в четверг, 20 февраля. В результате произошедшего пять человек были госпитализированы с огнестрельными дробовыми ранениями.

В течение суток правоохранители задержали троих подозреваемых, которые признались в содеянном. После совершения преступления они спрятали два обреза охотничьего ружья 16 калибра под мостом реки Орь вблизи поселка Бугенсай Хромтауского района.

По факту "Покушения на убийство" возбуждено дело. Оба обреза и автомашина ВАЗ-2114 изъяты.