В Казахстане предложили снова воссоздать МЧС

CentralAsia (KZ) - Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед в ходе обсуждения реформ МВД предложил "реанимировать" ликвидированное несколько лет назад министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщает nur.kz.



В частности, он предложил рассмотреть вариант создания самостоятельного министерства в рамках реформы МВД.

Мотивирует он свое предложение тем, Казахстан занимает огромную территорию и, как выразился парламентарий, у нас каждый день происходят катаклизмы природного характера.

По словам депутата, его предложение вошло в рекомендации сената, которые составляются палатой по итогам правчаса. Но окончательное решение будет принимать правительство.

