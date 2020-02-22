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  22 февраля 2020
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В Казахстане предложили снова воссоздать МЧС

CentralAsia (KZ) -  Сенатор Мухтар Кул-Мухаммед в ходе обсуждения реформ МВД предложил "реанимировать" ликвидированное несколько лет назад министерство по чрезвычайным ситуациям, сообщает nur.kz.

В частности, он предложил рассмотреть вариант создания самостоятельного министерства в рамках реформы МВД.

Мотивирует он свое предложение тем, Казахстан занимает огромную территорию и, как выразился парламентарий, у нас каждый день происходят катаклизмы природного характера.

По словам депутата, его предложение вошло в рекомендации сената, которые составляются палатой по итогам правчаса. Но окончательное решение будет принимать правительство.

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