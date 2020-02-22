[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Казахстане планируют принять стандарт полицейского

CentralAsia (KZ) -  Основные требования к профессиональным и личным качествам полицейского планируется принять в Казахстане. Об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев 21 февраля на заседании Сената республики.

По его словам, стандарт полицейского будет содержать базовые нормы поведения полицейских в различных ситуациях. В частности, будет прописано, как полицейские должны опрашивать граждан, что должны делать при семейной ссоре или при видеосъемке, а также в других ситуациях.

Напомним, 21 февраля в верхней палате парламента Казахстана рассмотрели реализацию дорожной карты по модернизации органов внутренних дел республики на 2019–2021 годы.

Ерлан Тургумбаев ранее отмечал, что около 60% населения Казахстана не доверят правоохранительным органам.

print
  • В Монголии готовятся к началу американо-монгольских гражданско-военных учений
  • В центре Ташкента застройщики в массовом порядке вырубили деревья - СМИ
  • В Казахстане предложили снова воссоздать МЧС



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com