В Казахстане планируют принять стандарт полицейского

CentralAsia (KZ) - Основные требования к профессиональным и личным качествам полицейского планируется принять в Казахстане. Об этом заявил глава МВД республики Ерлан Тургумбаев 21 февраля на заседании Сената республики.

По его словам, стандарт полицейского будет содержать базовые нормы поведения полицейских в различных ситуациях. В частности, будет прописано, как полицейские должны опрашивать граждан, что должны делать при семейной ссоре или при видеосъемке, а также в других ситуациях.

Напомним, 21 февраля в верхней палате парламента Казахстана рассмотрели реализацию дорожной карты по модернизации органов внутренних дел республики на 2019–2021 годы.

Ерлан Тургумбаев ранее отмечал, что около 60% населения Казахстана не доверят правоохранительным органам.