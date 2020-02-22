В США террорист из Узбекистана Саипов угрожал обезглавить сотрудника тюрьмы

CentralAsia (UZ) - Выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов,обвиняемый в организации теракта и убийстве восьмерых человек в США в 2017 году, угрожал обезглавить сотрудника тюрьмы, в которой он содержится после ареста.

Саипова обвиняют в организации теракта и наезде на пешеходов в районе Нью-Йорка Нижний Манхэттен в октябре 2017 года. Террористическая группировка ДАИШ («Исламское государство», ИГ, ИГИЛ — запрещена в России) взяла на себя ответственность за этот теракт, который стал крупнейшим в США по числу жертв после 11 сентября 2001 года, передаёт Reuters.

В обвинительном заключении американского Минюста, которое было подано в суд, говорится, что 18 декабря прошлого года Саипов начал угрожать сотруднику тюрьмы после того, как старший охранник приказал заключённому прекратить закрывать объектив камеры наблюдения в городском исправительном центре Манхэттена. Обвинение хочет представить этот инцидент в качестве доказательства того, что в будущем Саипов будет по-прежнему опасен для общества.

Если обвиняемого признают виновным на заседании суда, которое намечено на 20 апреля, Саипову грозит высшая мера наказания - смертная казнь. 32-летний Саипов не признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях, которые включают в себя 8 убийств, 18 покушений на убийство, а также предоставление материальной поддержки боевикам ИГ.

В материалах суда также указывается, что охранник вступил с заключённым в конфликт из-за привычки Саипова колотить по двери камеры по ночам. Все еще рассерженный словами охранника, на следующий день Саипов сказал старшему офицеру исправительного учреждения, что он продолжит блокировать видеокамеру слежения до тех пор, пока «не отрежет сотруднику тюрьмы голову». Он также обозвал офицера «животным», добавили в прокуратуре США.

Как сам Саипов позже рассказал членам дисциплинарного комитета тюрьмы, он сказал офицеру, что, если тот посмеет открыть его камеру, то уже через две минуты «другие люди подберут твое мертвое тело», а также что он хотел «отрезать голову этому животному», говорится в материалах суда.

В Нью-Йорке 31 октября 2017 года грузовик выехал на велосипедную дорожку в юго-западной части района Манхэттен. Водитель, уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на своем пути велосипедистов. Грузовик также врезался в школьный автобус. После этого водитель вышел на улицу с пистолетом для пейнтбола, в него выстрелили сотрудники полиции. Саипов был госпитализирован.