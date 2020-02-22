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  22 февраля 2020
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Туркменистан возобновил подачу электричества в Узбекистан

CentralAsia (TM) -  В Туркменистане ликвидировали аварию на высоковольтной линии, возобновив экспорт электроэнергии в Узбекистан, сообщает пресс-служба АО "Национальные электрические сети Узбекистана".

ЧП на энергообъекте в Туркменистане произошло рано утром в пятницу. Из строя вышла ЛЭП, которая соединяет Марыйскую ТЭС с подстанцией "Сердар".

"Сегодня, в 16:20, туркменские энергетики устранили неисправность высоковольтной линии в 500 кВ L-511 между станцией Мари Марат и подстанцией Сердар в Туркменистане, и импорт электроэнергии в Узбекистан полностью восстановлен. В настоящее время ведется работа по повторному подключению потребителей, которые были временно отключены от сети", — говорится в сообщении организации.

В настоящее время энергетики Узбекистана проводят повторное подключение к энергосистеме оставшихся без электричества потребителей.

Импорт Узбекистаном туркменской электроэнергии начался декабре 2020 года. Согласно достигнутым договоренностям, поставки будут осуществляться на зимний период.

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