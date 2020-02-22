ГУВД подтвердило смерть итальянца-модели в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - В ГУВД Ташкенте прокомментировали информацию о смерти гражданина Италии в узбекской столице. В настоящее время по данному факту ведется дознание, сообщили в ГУВД.

Ранее сообщалось о том, что на съемной квартире в Мирабадском районе столицы было обнаружено тело гражданина Италии 27-летнего Гено Джорджо (Gheno Giorgio).

В публикациях со ссылкой на Генеральную прокуратуру Республики Узбекистан сообщается, что информация об обнаружении тела молодого человека поступила 16 февраля в 23:00 в дежурную часть УКД ОВД Мирабадского района от владелицы квартиры, где по временной прописке проживал Гено Джорджо. Подчеркивается, что при осмотре места происшествия не было обнаружено следов взлома на входной двери, в комнатах вещи и предметы не были разбросаны, признаков насильственной смерти на теле покойного также не имелось. Причины смерти устанавливается.

Согласно данным службы миграции и оформления гражданства ГУВД г. Ташкента Гено Джорджо в качестве туриста прибыл в Ташкент 9 февраля с. г. и 10 февраля посредством онлайн-услуг зарегистрировался в квартире в Мирабадском районе, которую арендовал через представителя Посольства Италии в Узбекистане, сроком на 30 дней.

16 февраля представители посольства, к которым обратились родные Гено Джорджо, обеспокоенные тем, что он с 10 февраля не выходил на связь, пришли на квартиру, где проживал молодой человек. На звонок им никто не открыл, и они вызвали хозяйку квартиры Б. Ф., в присутствии которой и было обнаружено тело.

Согласно справке Ташкентского городского филиала Республиканского научно-практического центра судебно-медицинской экспертизы, смерть Гено Джорджо наступила за несколько дней до момента обнаружения тела. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По сведениям, предоставленным Министерством иностранных дел Республики Узбекистан, Гено Джорджо прилетел в Ташкент 9 февраля с. г. из Малайзии.

При опросе владелица квартиры сообщила, что 10 февраля в телефонном разговоре молодой человек пожаловался ей на недомогание, и с того дня они больше не общались.

Соседи сообщили, что не были в курсе, что в квартире Б. Ф. кто-то поселился, так как не слышали шума, не видели, чтобы кто-то входил в квартиру или выходил из нее.