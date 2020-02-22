В Туркменистане план по хлопку «выполнен», но хлопковое масло в дефиците

CentralAsia (TM) - В ряде районов Дашогузского велаята и городе Дашогузе продолжает наблюдаться нехватка хлопкового масла и муки по государственной цене. В городе Куняургенче, районах Болдумсаз, Губадаг и Гёроглы люди с раннего утра стоят перед магазинами в очередях за этими продуктами. На каждую семью имеется месячный лимит отпуска, но его не хватает. На базаре и масла, и муки достаточно, но цены для сельских жителей неподъемные, пишет turkmen.news.

В некоторые государственные магазины муку и масло подвозят всего раз в неделю, но когда именно будет завоз, ни покупатели, ни продавцы, точно не знают. В сельской местности в семьях всегда есть кто-то, кто дежурит перед магазином. Иначе, если пропустить завоз, можно остаться без муки и масла по доступной цене.

«Мы, сельчане, не понимаем, почему страна испытывает острую нехватку хлопкового масла, если, как утверждается в местных СМИ, в 2019 году мы перевыполнили план по хлопку, — вопрошает житель сельсовета Алмалык Болдумсазского района. – У нас один- единственный ответ на этот вопрос: в реальности страна значительно недобрала хлопка».

Хлопковое масло продается населению из расчета 5 литров в месяц на семью. Стоимость такого объема – 15 манатов (около 9 долларов США). Для сравнения: литр российского подсолнечного масла «Россиянка» на базаре в Болдумсазе стоит 17 манатов (10 долларов США). Многим семьям на селе масло по такой цене не по карману, работы в районе нет, а те, кто занят производством хлопка, закрыли прошлый сезон «по нулям» либо вообще остались в долгах у государства.

Нехватка муки и масла ощущается и в самом Дашогузе. На фото выше – один из государственных магазинов. Каждый день перед ним, как и перед другими торговыми точками, собираются люди с бидонами, канистрами и 5-литровыми пластиковыми бутылями, но поставки масла осуществляются раз в несколько дней. Часто люди возвращаются домой с пустой тарой.

«В магазине не знают, с чем связана нехватка масла, говорят, что его нет на складах, говорят, что такая ситуация не только в Дашогузе, но и по всей стране», — сообщил местный житель.

Растительное масло – это тот продукт, без которого местное население не готовит практически ни одно блюдо. На нем жарят рыбу, богурсаки, чельпеки, добавляют в разные виды теста, готовят основу для супов, уже не говоря о главном блюде – плове. Хлопковое масло в национальной кухне занимает одно из первых мест, и его нужно много. Без масла туркменская семья в прямом смысле останется голодной.