На востоке Туркменистана построили новую мечеть

CentralAsia (TM) - В городе Туркменабаде при участии президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова 21 февраля прошла церемония открытия главной мечети Лебапского края. Об этом сообщило интернет-издание «Туркменистан: Золотой век».

Общая площадь мечети составляет пять гектаров. Молельный зал рассчитан на одновременное участие трёх тысяч человек. Высота каждого из четырёх минаретов равна 63 метрам, а высота купола ― 40 метрам. В комплексе духовного храма предусмотрели специальное здание для проведения садака и возвели гостиницу на 50 мест. На территории мечети построили две крупные автостоянки, рассчитанные на 390 автомобилей. Все объекты комплекса оснащены необходимыми системами жизнеобеспечения ― кондиционирования, отопления, водо и энергоснабжения.

Туркменский лидер поучаствовал в богослужении и передал новой мечети отправленное ему в качестве памятного дара из Мекки – священного города мусульманского мира, реликвию – полотно с начертанной на нём надписью Каабы.

В мечети также был выставлен священный теперрик. Как известно, этот высокопочитаемый дар-благословение был преподнесён президенту Туркменистана в знак глубокого уважения во время паломничества к священной Каабе, совершённого в рамках официального визита в Королевство Саудовская Аравия.

Согласно решению главы государства, принятому при обсуждении с представителями духовенства и старейшинами, теперрик выставляется в мечетях страны, чтобы жители всех регионов могли преклониться перед святыней. Теперь эта возможность предоставлена верующим Лебапского велаята.