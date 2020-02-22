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  23 февраля 2020
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Девочки из Таджикистана выступили в проекте «Голос» (видео)

CentralAsia (TJ) -  Две девочки из Таджикистана Манижа Аминова и Валерия Базыкина спели дуэтом 21 февраля во втором выпуске седьмого сезона музыкального шоу «Голос-Дети» на Первом канале России. Об этом сообщает «Азия-Плюс».

Отец Манижи Аминовой - Акбар Амин сказал , что они уроженцы севера Таджикистана, а в настоящее время живут в Смоленской области России.

«Манижа интересуется музыкой с 9 лет. Мы участвовали во многих конкурсах, пол России и многие города Белоруссии объехали. В Белоруссии она представляла Россию. Также в прошлом году мы участвовали в телевизионном проекте «Юная звезда» на канале «Звезда». У нее целый шкаф кубков, 99% которых за 1 места!», - сказал ее отец.

Манижа с Валерией спели песню «Трава у дома» группы «Земляне». Кстати, в 2009 году Роскосмос присвоил песне статус «Гимн российской космонавтики», она звучит перед каждым стартом российского космического корабля.

После того, как девочки спели конкурсную песню, наставники попросили их спеть ещё одну, и они исполнили «Dancing Queen» группы АВВА.

А в качестве наставника Манижа и Валерия выбрали Басту.

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