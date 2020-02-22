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  23 февраля 2020
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Узбекистан и Казахстан готовятся к демаркации границ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  17-21 февраля в Алматы состоялось очередное заседание правительственных делегаций Узбекистана и Казахстана в совместной демаркационной комиссии.

Как сообщили в пресс-службе МИД, в ходе мероприятия были подготовлены проекты итоговых документов демаркации межгосударственной границы на участок в пределах Навоийской области по смежеству с Кызыл-Ординской и Туркестанской областями Казахстана.

Кроме того, комиссия утвердила план мероприятий по подготовке проектов итоговых документов демаркации узбекско-казахстанской государственной границы на 2020 год.

Общая протяженность границы между двумя странами составляет свыше 2,3 тысячи километров. Активизация переговорного процесса по данному вопросу пришлась на начало 2017 года. На протяжении же всего 2018-го обе республики вели работу по описанию спорных участков границы, которые ранее были камнем преткновения в двусторонних отношениях.

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