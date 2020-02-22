Казахстанские цементные заводы сокращают экспорт в Узбекистан

CentralAsia (KZ) - Цементные заводы Казахстана за год сократили экспорт на 10,4 % — в основном из-за уменьшения поставок в соседний Узбекистан. Увеличение поставок в Кыргызстан и Россию не смогло компенсировать разницу. Цементный импорт Казахстана остается на прежнем уровне, говорят данные Комитета государственных доходов республиканского министерства финансов.

Всего за январь — декабрь 2019 года казахстанские заводы экспортировали 1,69 млн тонн цемента на 84,88 млн долларов США, что меньше результата предыдущего года на 10,4 %. В 2018 году за границу было вывезено 1,89 млн тонн цемента.

Больше всего продукции отгружено клиентам из Узбекистана, 1,07 млн тонн, на 53,7 млн долларов. За год экспорт в эту страну упал на треть — на 300 тысяч тонн и 16 млн долларов.

Немного вырос экспорт в Кыргызстан, с 273 до 363 тысяч тонн, а также в Россию — с 237 до 255 тысяч тонн.

Казахстанский цемент также вывозится в Туркменистан, Таджикистан, Китай, Польшу — однако объемы год от года остаются незначительными, за 2019 год всего 2200 тонн.

Импорт цемента в Казахстане за январь-декабрь прошлого года достиг 889,7 тысяч тонн. В 2018 году на импорт ушло 897,7 тысяч тонн, на 1 % больше.

Основными поставщиками цемента на территорию республики являются заводы России (485 тысяч тонн в прошлом году) и Ирана (397 тысяч тонн). Небольшие объемы ввозятся из Беларуси (3,3 тысячи тонн) и Китая (2,8 тысяч тонн).