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  23 февраля 2020
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Минтруда Узбекистана возвращает деньги пострадавшим от действий агентства занятости

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане большая часть граждан, пострадавшей от деятельности частного агентства занятости Human, получила свои деньги обратно. Премьер-министр поручал компенсировать ущерб за счет внебюдженого фонда Минтруда

Гражданам, пострадавшим от деятельности частного агентства занятости Human, возвращаются денежные средства. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

Ранее, 17 февраля, свыше 100 человек из разных регионов страны собрались рядом с площадью "Мустакиллик" в Ташкенте с требованием выплаты ущерба, нанесенного Human. На встречу с ними пришли вице-премьер Азиз Абдухакимов и министр занятости и трудовых отношений Нозим Хусанов. Позже с ними встретился премьер-министр Абдулла Арипов.

По итогам встречи глава правительства поручил компенсировать ущерб в размере более 21 млрд сумов (около 2,2 млн долларов) за счет внебюджетного фонда Министерства занятости и трудовых отношений. Пострадавшим должны были открыть пластиковые карты в «Ипотека-банке» и перечислить туда средства.

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