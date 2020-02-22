Таможенники Узбекистана обнаружили автомобиль, спрятанный в другом авто

CentralAsia (UZ) - На приграничном с Казахстаном таможенном посту “Яллама” Таможенного управления по Ташкентской области пресекли факт правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

В ходе таможенного досмотра в отношении прибывшего на территорию поста с соседнего государства грузового автомобиля марки “DAF”, за рулем которого находился гражданин М.А., было установлено, что кроме ввозимого груза в автомобиле находился не указанный в пассажирской таможенной декларации и не заявленный при устном опросе таможенникам сокрытый от таможенного контроля подержанный грузовой автомобиль и его части общей стоимостью 130 миллионов 650 тысяч сумов ($13,7 тыс).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки/