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  23 февраля 2020
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Таможенники Узбекистана обнаружили автомобиль, спрятанный в другом авто

CentralAsia (UZ) -  На приграничном с Казахстаном таможенном посту “Яллама” Таможенного управления по Ташкентской области пресекли факт правонарушения, сообщает пресс-служба ГТК РУз.

В ходе таможенного досмотра в отношении прибывшего на территорию поста с соседнего государства грузового автомобиля марки “DAF”, за рулем которого находился гражданин М.А., было установлено, что кроме ввозимого груза в автомобиле находился не указанный в пассажирской таможенной декларации и не заявленный при устном опросе таможенникам сокрытый от таможенного контроля подержанный грузовой автомобиль и его части общей стоимостью 130 миллионов 650 тысяч сумов ($13,7 тыс).

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки/

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