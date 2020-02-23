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  23 февраля 2020
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

CentralAsia (CA) -  Американский режиссёр Квентин Тарантино впервые стал отцом. Его 36-летняя жена Даниэла Пик родила ему сына в израильской клинике Ихилов, сообщают израильские СМИ. Имя ребёнка пока не сообщается.

Последние несколько месяцев пара провела в Тель-Авиве. В интервью одному из израильских изданий Тарантино рассказывал, что счастлив жить со своей беременной супругой, наслаждаясь беседами и совместным ужином. Он назвал это "реальной жизнью, которой у него никогда не было прежде".

О том, что Даниэла ждёт малыша, стало известно в прошлом году, спустя девять месяцев после свадьбы. До этого режиссёр долгое время не хотел заводить детей, утверждая, что намерен посвятить себя исключительно созданию фильмов, сообщает life.ru.

Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году. В ноябре 2018-го пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе. Этот брак стал первым для режиссёра, которому на тот момент было 54 года. По его словам, все эти годы он "ждал идеальную женщину".

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