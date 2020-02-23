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  23 февраля 2020
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В Индии обнаружили 3 тысячи тонн золота, которые в 5 раз превышают золотой запас страны

CentralAsia (CA) -  Два золотых рудника с примерно 3,5 тысячи тонн золотой руды обнаружены в округе Сонбхадра на востоке штата Уттар-Прадеш.

Стоимость найденного золота оценивается примерно в 12 триллионов рупий, сообщает издание India Times.

По данным Всемирного золотого совета, золотой запас Индии составляет 626 тонн.

Если эти оценки верны, Индия выйдет на второе место по объему золотых запасов в мире.

Первое место занимают США, где накоплен самый большой золотой запас — 8133,5 тонны.

В настоящее время второе место по запасам золота занимает Германия — 3366 тонн.

Работа по поиску запасов золота в Сонбхадре была начата Геологической службой Индии почти два десятилетия назад — в 1992-1993 годах.

О наличии в регионе месторождений золота впервые было объявлено еще в 2005 году.

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