Кыргызстан и Таджикистан провели переговоры по границе

CentralAsia (TJ) - В кыргызском городе Баткене 21 февраля прошли переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы, сообщило Радио Озоди.



Делегации возглавляют вице-премьеры правительств Таджикистана и Кыргызстана – Азим Иброхим и Акрам Мадумаров. В начале февраля Жениш Разаков, ранее возглавлявший кыргызскую правительственную делегацию, подал в отставку с поста заместителя председателя Кабмина КР.

Согласно протоколам, подписанным на предыдущих встречах, на повестке дня значились вопросы уточнения 114 километров госграницы, ранее проработанные топографическими группами, а также взаимообмена равнозначными и равновеликими участками с целью устранения чересполосных и вкрапленных участков между Кыргызстаном и Таджикистаном.

Вице-премьер правительства Таджикистана Азим Иброхим отметил, что при решении приграничных вопросов не должно быть перекосов и во внимание должны приниматься интересы обеих сторон, а местные жители могут довериться рабочим группам, которые примут правильное решение.

– Я думаю, что у нас схожие мнения по тем 144 километрам, что были проработаны ранее. По этому вопросу мы пришли к взаимопониманию. Материалы готовы, заявил Азим Иброхим.

Акрам Мадумаров, вице-премьер правительства Кыргызстана и бывший губернатор Баткенской области подчеркнул, что обе стороны настроены на скорейшее разрешение приграничных вопросов, а потому данная встреча, по его мнению, должна стать первым шагом в серии результативных переговоров.

В ходе этих переговоров, которые продлятся два дня, обсуждалось исполнение протокола, подписанного обеими сторонами 14 января 2020 года. В этом документе, состоящем из шести пунктов, рабочим группам поручалось предоставить согласованную позицию по описанию прохождения проектной линии границы на участках протяженностью около 114 км, а топографическим группам в срок до 1 марта 2020 года проработать согласованные варианты взаимообмена равнозначными и равновеликими земельными участками. Но пока не известно, какие участки предлагает таджикская сторона.

Таджикистан и Кыргызстан разделяет граница протяженностью 970 километров. Из них согласовано 519 километров, а оставшаяся часть значится спорной. Такие участки в основном расположены в районах, где с Таджикистаном (Бободжон Гафуровский и Исфаринский районы) граничат Лейлекский и Баткенский районы Баткенской области Кыргызстана. Там часто происходят конфликты из-за воды, пастбищ и земли. Нередко доходит до кровопролития.