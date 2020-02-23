В Туркменистане жителям приказали снести непрезентабельные загоны для скота

CentralAsia (TM) - Жителям сел, расположенных в песках близ Ашхабада, приказали снести загоны для скота, сообщают «Хроники Туркменистана».

Представители местных администраций и полицейские посетили ряд сел, расположенных вдоль дороги ведущей в Дарвазу и в северо-восточном направлении от сельскохозяйственного объединения Ватан и потребовали, чтобы жители сами снесли загоны, так как они «неряшливо сооружены и портят открывающийся с вертолета вид».

Владельцы скота пытались объяснить, что животные – их единственный источник дохода.

– Все молоко, сметана, чал, которые покупают ашхабадцы, поступает из таких сел, как наше. Невозможно зарабатывать как-то иначе, живя в песках, – пытались объяснить свое положение жители.

В ответ чиновники предупредили, что снесут загоны бульдозерами, если люди не разберут их сами.

Многие из этих сел не имеют официальных названий. В народе их называют «gum obalary» («села в песках»).

Также ранее сообщалось, что власти Ашхабада приказали ряду учреждений накрывать мусорные баки тентами или прятать под навесы, чтобы они не портили вид, когда город с вертолета осматривает президент Гурбангулы Бердымухамедов.