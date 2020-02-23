Число зараженных коронавирусом резко увеличилось в Италии

CentralAsia (CA) - В Италии общее количество зараженных новым типом коронавируса достигло 79 человек. Большинство случаев зафиксированы в последние два дня, передает РИА Новости со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

Он отметил, что коронавирус выявлен уже в пяти регионах Италии. Главный очаг заражения выявлен в Ломбардии (область на севере страны), где наибольшее число инфицированных - 54 человека.

"Еще 17 случаев зарегистрированы в Венето (область, граничащая с Ломбардией), два - в Эмилии-Романье, два - в Лацио (вокруг Рима), это пара китайских туристов, и один - в Пьемонте", - заявил Боррелли, выступая на пресс-конференции по итогам экстренного заседания совета министров.

По его словам, госпитализирован с симптомами 51 человек, 18 из них находятся в отделениях интенсивной терапии, еще 11 человек - в условиях домашней изоляции, потому что "у них нет особенных симптомов".

Первый в Италии случай смертельного исхода от COVID-19 зарегистрирован в пятницу, 21 февраля, в городе Падуя. В местной больнице скончался 78-летний мужчина, госпитализированный с симптомами дыхательной недостаточности. Стало известно, что в начале февраля он ужинал с другом, только что вернувшимся из поездки в Китай.

В субботу утром стало известно, что от пневмонии, вызванной коронавирусом, в больнице скончалась 77-летняя жительница города Кодоньо (область Ломбардия).

В городе с населением 15 тысяч человек жителям рекомендовано не выходить из дома, закрыты школы и большинство магазинов, отменены церковные службы.