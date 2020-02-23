В Казахстане массово задерживают директоров ломбардов - СМИ

CentralAsia (KZ) - Уголовное дело в отношении аферистов из товарищества с ограниченной ответственностью «Гарант 24 Ломбард», которые подозреваются в создании финансовой пирамиды на территории Казахстана, расследует департамент Кызылординской области, 22 февраля сообщает Polisia.kz.

Департамент областной полиции призвал жителей сохранять спокойствие и, в случае, если преступными действиями мошенников причинен вред, обратиться к полицейским для признания потерпевшими и гражданскими истцами. Также в департаменте уведомили, что создана специальная следственно-оперативная группа, которая будет разбираться с каждым заявлением отдельно.

Ранее сообщалось о задержании директора Таразского филиала «Гарант 24 Ломбард». Причиной задержания стали обращения вкладчиков в департамент полиции Жамбылской области. Люди, поверив рекламе, вкладывали свое имущество и денежные средства.