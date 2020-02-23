Большая стая розовых фламинго прилетела на озеро Караколь в Казахстане (видео)

CentralAsia (KZ) - Стая из сотен розовых фламинго прилетела на озеро Караколь, которое находится в республике Казахстан. Птиц снял на видео с помощью летающего дрона местный житель, сообщает 360tv.ru.

Как сообщает dknews.kz, по наблюдениям орнитологов, сейчас на озере Караколь, расположенном в 15 километрах от города Актау, больше тысячи птиц. И появились они здесь в первой декаде февраля. Экзотические пернатые зимуют в Африке за тысячи километров от Казахстана. Гостей из тропиков в Мангистау обычно можно встретить в конце марта и в начале апреля. Но, как говорят орнитологи, из-за теплой зимы птицы решились на весенний перелет. Всего же в Казахстан на лето прилетает от 50 до 100 тысяч птиц.

Озеро Караколь – рукотворное. Так как водоем имеет соединение с морем и вода в нем более теплая, со временем здесь поселились живые организмы. Первыми обитателями Караколя стали водоросли, фито- и зоопланктон, затем появились рачки, рыба. Берега и многочисленные острова обросли тростником. Так мелководный пруд постепенно превратился в водно-болотное угодье с богатой кормовой базой. И этим незамедлительно воспользовались перелетные птицы. Теперь на озере весной и осенью останавливаются для кормежки и отдыха птицы водно-болотного комплекса.

Караколь взят под охрану государства. Водоем стал частью особо охраняемой природной территории «Карагие-Каракольский государственный зоологический заказник республиканского значения». К климату региона тропические пернатые уже привыкли. Почти все птицы в стае взрослые.

В скором времени большая часть фламинго покинет озеро, но некоторые особи останутся здесь. В основном молодые птицы, которые не имеют пары. Кстати, среди пернатых – фламинго могут считаться долгожителями. Они живут до сорока лет и ежемесячно откладывают до трех яиц. Жители Актау часто посещают озеро Караколь, чтобы полюбоваться фламинго.

Озеро Караколь – рай для пернатых. На водоеме в течение года останавливается свыше 80 видов перелетных птиц. Из них 21 вид занесен в Красную книгу Казахстана. В большом количестве селятся лебеди, фламинго, цапли, утки. Встречаются и редкие виды: орлан-белохвост и орлан-долгохвост, лебедь-кликун и малый лебедь. В Мангистауской области помимо озера Караколь фламинго можно увидеть и на Тюленьих островах. По словам специалистов, численность этих пернатых сокращается, но угрозы исчезновения пока нет.