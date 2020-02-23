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  23 февраля 2020
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Узбекистан намерен обязать интернет-компании хранить данные узбекских пользователей внутри страны

CentralAsia (UZ) -  Ташкент объявил о разработке плана, который обяжет Facebook, Google и российскую поисковую систему Yandex хранить личные данные узбекских пользователей на территории Узбекистана. Об этом сообщает Радио Азаттык.

План перекликается со спорным законом, введенным в действие в России в 2014 году, который требует, чтобы интернет-компании хранили персональные данные российских пользователей внутри страны.

Заместитель министра по развитию информационных технологий и связи Узбекистана Олимжон Умаров заявил 20 февраля, что «локализация серверного оборудования и многочисленных услуг» будет осуществляться «в сотрудничестве с крупнейшими мировыми компаниями».

Умаров сказал, что размещение серверов в Узбекистане поможет увеличить скорость Интернета в Узбекистане «в 10 раз». Но критики говорят, что такие меры направлены на усиление контроля над пользователями Интернета и контентом, размещаемом в социальных сетях.

Компания Google в 2015 году перенесла некоторые из своих серверов в российские дата-центры, чтобы соблюсти требования российского закона. Но другие глобальные интернет-компании не согласились на такой перенос. 13 февраля московский суд оштрафовал компании Twitter и Facebook на более чем 60 тысяч долларов каждую за отказ переносить данные о российских пользователях на серверы, расположенные на территории России.

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