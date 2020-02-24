В Ташкенте замглавы района и застройщик выплатили штраф в $200 тыс за вырубленную рощу

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте над заместителем хокима Яккасарайского района и руководителем ООО “Building And Supplies” возбуждено уголовное дело. Они выплатили материальный ущерб в размере 1,8 млрд. сумов (более $199 тыс), сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Как сообщается, компания-застройщик "Building and supplies" незаконно вырубила 81 дерево в центре столицы, на ул.Юнус Раджабий в Яккасарайском районе.

Было уничтожено 6 карагачей, 3 клёна, 1 акация, 11 айлантов, 24 ясеня, 10 софор, 3 дуба, 9 бруссонетий, бумажное дерево и 14 тутовников.

По данному факту правонарушения Ташкентская городская прокуратура привлекла к уголовной отвественности должностных лиц компании ООО "Building And Supplies" и сотрудников Яккасарайского районного хокимията в соответствии со статьей 205 (злоупотребление властью или полномочиями) и статьей 198 (Повреждение, уничтожение посевов, леса или других насаждений) УК РУз, сообщает пресс-центр столичного ГУВД.

С обвиняемых взыскали ущерб в размере 1 млрд 891 млн сумов.

Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее член Общественного Совета при столичном хокимияте Абу-Али Ниязматов сообщил в соцсетях о том, что в массовом порядке были вырублены все деревья на роще.

По словам Ниязматова, вырублены около 80-90 взрослых деревьев. Вырубку осуществлял застройщик, который планирует возвести на этой территории так называемое элитное жилье. Разрешение на вырубку он получил в районной администрации в феврале текущего года, что также является нарушением со стороны исполнительной власти.

Ниязматов пообещал сделать все возможное, чтобы привлечь виновных к массовой вырубке деревьев к наказанию в соответствии с действующим законодательством.

Ранее сообщалось, что президент Шавкат Мирзиёев объявил, что в Узбекистане введен мораторий на вырубку деревьев с 1 ноября 2019 года по 31 декабря 2020 года.



