Азиатский слон, ягуар и уриал теперь под международной защитой. Такую инициативу предложили Узбекистан, Таджикистан и Иран

CentralAsia (CA) - Азиатский слон, ягуар и уриал (горный козел) - в числе 10 новых видов, которые пополнили список Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных. Предложение взять под международную защиту уриала, которого еще называют бухарским уриалом, поступило от Ирана, Таджикистана и Узбекистана, передает служба новостей ООН.

Такое решение было принято в ходе тринадцатого совещания Конференции сторон Конвенции по сохранению мигрирующих видов диких животных, которое завершило свою работу в субботу на этой неделе в Гандхинагаре, Индия.

Исполнительный секретарь Конвенции Эми Френкель заявила, что решения, принятые на совещании, станут важным вкладом в защиту дикой природы.

В Приложение I Конвенции, предусматривающее строжайшие меры защиты, кроме азиатского слона, ягуара, индийской большой дрофы, включены также бородатая малая дрофа, стрепета, антиподовый альбатрос и длиннокрылая акула. Красивая птица - индийская большая дрофа была символом встречи.

Уриал (разновидность горного козла) и две акулы добавлены в менее строгий список – в Приложение II мигрирующих видов, защита и сохранение которых требуют расширения международного сотрудничества.

По результатам совещания была принята Гандхинагарская декларация по защите всех диких животных и мест их обитания. Ее поддержали представители 130 стран. Участники встречи в Индии пообещали укрепить меры борьбы с незаконными отловом и торговлей перелетными птицами. Только в средиземноморском регионе ежегодно в результате незаконного промысла погибает 25 миллионов птиц.

Делегаты призвали государства делать все возможное, чтобы дикие животные не погибали на автомобильных дорогах и железнодорожных путях.

Конвенция о мигрирующих видах является единственным многосторонним договором, посвященным сохранению диких видов животных и мест их обитания в мировом масштабе.

В докладе ООН о состоянии биоразнообразия, выпущенном в мае 2019 года, говорится, что, если не принять решительным мер по защите растений и животных, с лица земли могут исчезнуть около 1 миллиона видов флоры и фауны.

К совещанию в Индии был приурочен выпуск комплекта марок, посвященный мигрирующим видам, перечисленным в приложениях к Конвенции.