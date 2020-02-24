В Монголии из-за карантина уменьшилась сезонная вспышка гриппа

CentralAsia (MNG) - Монголия изолировала все школы, университеты и детские сады до 30 марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Этот шаг оказал положительное влияние на сокращение сезонных вспышек гриппа, которые сократились по всей стране.

В Монголии вспышка сезонного гриппа, вызванного вирусами А и В, в семьях имеющих детей в возрасте до пяти лет, составляет 60 процентов случаев, зарегистрированных до 3 февраля. 80 процентов детей, поступающих в больницы, в возрасте девяти лет и младше.

Сезонный грипп составляет 11,3 процента от 97000 пациентов в год в Улан-Баторе.

Вирусы гриппа А подразделяются на подтипы в соответствии с комбинациями гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA), белков на поверхности вируса. В настоящее время среди людей циркулируют вирусы гриппа подтипов A(H1N1) и A(H3N2). A(H1N1) также обозначается как A(H1N1)pdm09, поскольку он вызвал пандемию 2009 г. и впоследствии сменил вирус сезонного гриппа A(H1N1), циркулировавший до 2009 года. Известно, что пандемии вызывали только вирусы гриппа типа А.

Вирусы гриппа В не подразделяются на подтипы, но могут подразделяться на линии. В настоящее время циркулирующие вирусы гриппа типа В принадлежат к линиям В/Ямагата и В/Виктория.

Вирус гриппа С выявляется реже и обычно приводит к легким инфекциям. Поэтому он не представляет проблемы для общественного здравоохранения.

Вирусы группы D, в основном, инфицируют крупный рогатый скот. По имеющимся данным, они не инфицируют людей и не вызывают у них заболеваний.