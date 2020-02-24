Политика Мирзиёева ограничивает интеграционные инициативы России - эксперт

CentralAsia (UZ) - В 2016 году в Узбекистане сменился глава государства, что привело к активизации страны на международной арене. Региональное сотрудничество и поддержание равновесия между российским и китайским влиянием — вот основные направления внешней политики Узбекистана. Его политика ограничивает расширение интеграционной инициативы, которую выдвинула Россия, и одновременно создает новые возможности для углубления сотрудничества с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Америки, говорится в статье, опубликованной на сайте хорватского подписного издания Advance.

Шавкат Мирзиеев стал президентом Узбекистана в 2016 году и сразу стал менять внутреннюю политику, чтобы укрепить свою позицию. Основным элементом являются экономические реформы, включающие ограничение центрального планирования, а также борьбу с коррупцией и серой экономикой (или по крайней мере намерение бороться с ними). Упрощаются процедуры для привлечения иностранных инвесторов, создаются экономические зоны, значительно либерализуются порядки для роста турпотока. Все это должно улучшить имидж страны и привлечь иностранные инвестиции, а также сигнализирует о готовности новых властей к переменам. В результате Всемирный банк в рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business 2020) уже повысил Узбекистан на десять позиций, и, таким образом, страна заняла 69 место. Журнал «Экономист» признал Узбекистан лидером экономических реформ 2019 года, а издательство «Лоунли Планет» описало Узбекистан как самое привлекательное туристическое направление в 2020 году. Однако экономические реформы сопровождались лишь видимостью реформ политических. Осторожная либерализация, включающая амнистию политических заключенных и ограничение принудительного труда, не изменила авторитарный характер режима, который, согласно НПО «Фридом Хаус», остается одним из 13 наиболее репрессивных режимов в мире.

Мирзиеев не изменил предпосылок внешней политики Узбекистана, которую проводил Каримов после 2012 года, когда его государство покинуло Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Эта политика предполагала отказ от членства в любых военных альянсах, невозможность применения вооруженных сил за пределами государства и запрет на размещение чужих вооруженных сил на территории Узбекистана. Все это обусловлено географическим положением Узбекистана и его целью стать региональной державой. Протяженная граница Узбекистана связывает его со всеми странами Средней Азии и Афганистаном, однако он не граничит с главными державами в регионе — Россией и Китаем. Мирзиеев оживил узбекскую дипломатию после многих лет бездействия при Каримове, увидев в этом шанс на укрепление регионального положения страны и повышение транзитного потенциала, поскольку большинство коридоров, пролегающих через Среднюю Азию, пересекаются в Узбекистане. Улучшение отношений с соседями стало приоритетом, и половину своих зарубежных визитов Мирзиеев нанес в страны региона. Поездки увенчались рядом соглашений о развитии инфраструктуры и облегчении инвестирования. Узбекистан также попытался решить споры о границе с Киргизией и Таджикистаном, не прекращающиеся с момента провозглашения независимости в 1991 году. С 2018 года по инициативе Узбекистана и Казахстана проводятся консультационные саммиты стран Средней Азии. Первый состоялся в Астане, а второй, в 2019 году, — в Ташкенте. Их цель — активизировать политический диалог и торговлю в регионе. Узбекистан считает диалог возможностью укрепить положение страны в Средней Азии по отношению к России и Китаю.

Большое внимание во внешней политике Узбекистан уделяет Афганистану, в особенности в рамках борьбы с транснациональными угрозами, такими как торговля наркотиками и оружием, а также деятельность террористических группировок. Узбекистан продолжает оказывать поддержку афганским узбекам, которые составляют девять процентов от населения и проживают в основном на узбекско-афганской границе, где они помогают противостоять угрозам, исходящим из Афганистана. Мирзиеев также продолжает активно участвовать в мирном процессе в Афганистане, являясь сторонником формулы «шесть плюс три» (соседи Афганистана: Китай, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан — плюс Россия, США и НАТО). Визит Госсекретаря США Майка Помпео третьего февраля этого года и новая американская «Стратегия в Средней Азии», обнародованная двумя днями позже, ознаменовали приоритетное значение, которое придают США сотрудничеству с Узбекистаном.

С 2016 года Узбекистан проявляет интерес к углублению сотрудничества с Европейским Союзом. В 2018 году стороны начали переговоры об обновленном Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве (EPCA). Однако развитие политических контактов между Европейским Союзом и Узбекистаном по-прежнему тормозится из-за авторитарного режима в этой стране.

Мирзиеев, который принял от России политическую помощь во время передачи власти, начал ограничивать российское влияние, в том числе увольняя офицеров, связанных с Россией, из Службы национальной безопасности Узбекистана, - пишет автор статьи Ведран Обучина (Vedran Obućina), журналист и политолог.

Также глава государства постарался ограничить российское влияние в регионе, например, призвав Кыргызстан отказаться от российского военного присутствия. Кроме того, Узбекистан прилагает усилия для создания форматов сотрудничества альтернативных тем, которые предлагает странам региона Россия. Узбекистан отказался войти в Евразийский экономический союз, подконтрольный России, выбрав роль наблюдателя, а также вновь присоединиться к ОДКБ. Вместо этого Узбекистан заинтересован, прежде всего, в поддержании хороших политических отношений и развитии экономического сотрудничества с Россией. Во время единственного визита российского президента Владимира Путина в Ташкент в октябре 2018 года были подписаны более ста экономических соглашений, в том числе для стимулирования торговли, углубления технологического сотрудничества в оборонном секторе и улучшения правового статуса узбеков в России, где они образуют крупнейшую группу экономических мигрантов из Средней Азии (более двух миллионов).

В качестве противовеса российскому влиянию в регионе Узбекистан прилагает усилия для улучшения отношений с Китаем, крупнейшим торговым партнером, доля которого в общем объеме торговли достигает 20% и который является ключевым инвестором и кредитором. Узбекистан рассчитывает на развитие экспорта сырья из Средней Азии в Китай (в том числе транзит газа из Туркменистана в Китай) и на дальнейший прилив китайских инвестиций (в 2017 году Узбекистан подписал соглашение с межбанковским объединением Шанхайской организации сотрудничества о координации китайских инвестиций). Взамен Узбекистан не препятствует все большему влиянию Китая в сфере безопасности Средней Азии, к примеру, не протестуя против военных баз в Афганистане и Таджикистане или против китайских частных военных кампаний, действующих в регионе. Во всем этом Узбекистан видит своего рода противовес российскому военному присутствию. Узбекистан с одобрением смотрит на политическую и экономическую активность в регионе и других стран, видя в них способ противостоять доминированию России и Китая и диверсифицировать своих торговых партнеров. Так, Узбекистан поддержал вступление Индии и Пакистана в ШОС в 2017 году, поддерживает тесные политические отношения с Турцией и развивает экономическое сотрудничество с Японией и Южной Кореей.

В будущем Узбекистан сосредоточится в первую очередь на развитии добрососедских отношений и углублении регионального сотрудничества в Средней Азии. Также эта страна сохранит баланс в отношениях с Россией и Китаем и будет извлекать выгоду из сотрудничества с обоими. Несмотря на давление России, Узбекистан не войдет в Евразийский союз, поскольку считает его инструментом российского политического влияния, экономическая польза от которого невелика. Также Узбекистан не вернется в ОДКБ, так как членство там несовместимо с его нынешней оборонной политикой невмешательства. Без Узбекистана с его самым многочисленным населением (33 миллиона) и стратегическим положением в Средней Азии эти евразийские проекты под руководством России, вероятно, дальше развиваться не будут.