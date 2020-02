В Монголии камера-ловушка зафиксировала самку снежного барса и четырёх детёнышей (видео)

CentralAsia (MNG) - В Монголии удалось зафиксировать редкое явление - были обнаружены сразу четыре детёныша снежного барса, прогуливавшие по склонам вместе с матерью.

Запись была сделана монгольским отделением Всемирного фонда дикой природы и выложена в Твитер.

We couldn't believe it when we saw how many cubs this snow leopard mother has! ?



A brilliant discovery from @WWFMongolia's camera traps. #Caturday pic.twitter.com/q2oemY9vcP — WWF-UK (@wwf_uk) February 22, 2020