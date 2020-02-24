Фильм «Чёрное молоко» монгольского режиссёра показан на Берлинском кинофестивале

CentralAsia (MNG) - Последний из фильмов молодого монгольского режиссера Б.Уйзэнмаа, широко известного как Уйзэнма Борчу, объявлен «трансгрессивным» фильмом о жизни в Монголии и показан на Берлинском кинофестивале.

Фильм «Черное молоко» Уйзэнмы Борчу (премьера которого состоялась в пятницу на Берлинском кинофестивале) является исключительно личным проектом.

Уйзэнма эмигрировала из Монголии в Германию со своей семьей в возрасте четырех лет и играет главную роль Весси, женщины, которая, будучи взрослой, возвращается на родину, чтобы исследовать свою монгольскую идентичность и восстановить отношения со своей сестрой Осси.

По прибытии в строгий и живописный дом в степи, Весси получает теплый прием от своей семьи и соседей.

В фильме большое внимание уделяется передаче тщательного приготовления золотого проса и традиционного процесса убоя овец. Непрофессиональные актеры выступают в роли кочевников, и точно представлена общая атмосфера внутри юрты, которую они разделяют. Местная озабоченность молоком в качестве источника средств к существованию рассматривается как почти мистический компонент повседневной жизни. Тем не менее, несмотря на очевидную верность Уйзэнмы документальному реализму, также трудно не чувствовать, что она, вольно или невольно, подпитывает желание западной аудитории считать ритуалы повседневной жизни в Монголии очаровательно «экзотическими».



«Убедительное выступление Борчу в роли похотливой Весси - один из главных достоинств этого фильма», -пишет Ричард Портон из The Daily Beast.

В 2016 году фильм молодого монгольского режиссера Б.Үйзэнмаа «Над руу битгий ингэж ширт» – «Не смотри на меня так» получил премию за лучшее произведение Award Featured works Международного кинофестиваля «REC» в городе Таррагона, Испания.

А на этот раз монгольский режиссер получила награду «Лучший новый режиссер» за этот же фильм на 37-м кинофестивале Bavarian Film Awards, который проходил 15 января в театре Prince Regent в Мюнхене, Германия. Үйзэнма также получила денежный приз в размере 10 тыс. евро.