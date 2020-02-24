Определена самая устойчивая к раку группа крови

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CentralAsia (CA) - Ученые из Каролинского университета пришли к выводу, что обладатели второй группы крови меньше других людей рискуют получить онкологическое заболевание, передает РЕН ТВ.

Так, по словам специалистов, наименее подверженными риску заболеть раком являются люди со второй группой крови. Также они сообщили, что наибольший шанс заболеть смертельной болезнью у тех, кто родился с первой группой крови — именно поэтому ученые советуют им проходить максимально регулярное обследование на онкологию. Для получения подобных результатов, эксперты провели анализ данных нескольких тысяч людей совершенно разных возрастов, собранных на протяжении 25 лет.

Эксперты также отметили, что главными факторами развития рака остаются злоупотребление алкоголем и табаком.

Исследователи проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны на протяжении 25 лет.