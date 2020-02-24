Си Цзиньпин пообещал стараться свести к минимуму воздействие коронавируса на экономику и общество

CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин назвал распространение новой коронавирусной инфекции "кризисом", пообещав усилить меры, направленные на сведение к минимуму воздействия вируса на экономику и общество, передает NHK.



Си Цзиньпин провел в онлайне совещание с высокопоставленными представителями Коммунистической партии.

Лидер КНР продемонстрировал понимание срочности, отметив, что вспышка вируса является одной из самых серьезных экстренных ситуаций со времени образования КНР. Он заявил: "Для нас данный кризис - это большое испытание".

По словам Си Цзиньпина, реализуемые меры принесли определенные результаты, однако он добавил: "Не следует с легкостью объявлять ни о каких победах до тех пор, пока у нас не будет полной победы".

Председатель КНР распорядился о расширении медицинского обслуживания в наиболее сильно пострадавшей провинции Хубэй, а также предупредительных мер в столице страны Пекине.

Си Цзиньпин отметил, что вспышка коронавируса неминуемо окажет сильное воздействие на экономику и общество. По его словам, работа компаний должна постепенно возобновляться в зависимости от ситуации в каждом регионе.