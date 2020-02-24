Си Цзиньпин пообещал стараться свести к минимуму воздействие коронавируса на экономику и общество

- Азия и мир, общество
- 11:17, 24 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Председатель КНР Си Цзиньпин назвал распространение новой коронавирусной инфекции "кризисом", пообещав усилить меры, направленные на сведение к минимуму воздействия вируса на экономику и общество, передает NHK.
Си Цзиньпин провел в онлайне совещание с высокопоставленными представителями Коммунистической партии.
Лидер КНР продемонстрировал понимание срочности, отметив, что вспышка вируса является одной из самых серьезных экстренных ситуаций со времени образования КНР. Он заявил: "Для нас данный кризис - это большое испытание".
По словам Си Цзиньпина, реализуемые меры принесли определенные результаты, однако он добавил: "Не следует с легкостью объявлять ни о каких победах до тех пор, пока у нас не будет полной победы".
Председатель КНР распорядился о расширении медицинского обслуживания в наиболее сильно пострадавшей провинции Хубэй, а также предупредительных мер в столице страны Пекине.
Си Цзиньпин отметил, что вспышка коронавируса неминуемо окажет сильное воздействие на экономику и общество. По его словам, работа компаний должна постепенно возобновляться в зависимости от ситуации в каждом регионе.