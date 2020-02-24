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  24 февраля 2020
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«Аль-Каида» подтвердила гибель одного из своих лидеров

CentralAsia (CA) -  Террористическая организация «Аль-Каида на Аравийском полуострове» подтвердила смерть своего лидера Касима ар-Рими, пернедает КоммерсантЪ со ссылкой на портал Site Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете.

В Белом доме в начале февраля заявили, что боевик был убит в Йемене. Контртеррористическую операцию в стране провели по указанию президента США Дональда Трампа. По данным Вашингтона, вместе с Касимом ар-Рими был убит его заместитель Айман аз-Завахири.

Касим ар-Рими присоединился к «Аль-Каиде» в 1990-е годы. Под его руководством террористы «совершали акты насилия в отношении мирных граждан в Йемене», а также неоднократно пытались атаковать американских военных.

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