Коронавирус за пределами Китая. Сколько погибших и как он сказывается на жизни общества?

CentralAsia (CA) - Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая по состоянию на 24 февраля достигло 1 769 человек.

Общее число летальных случаев за пределами КНР - 17.

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Всего погибших в результате коронавируса — 2 522 человека (2 495 приходится на Китай).Всего выявлено заболеваний коронавирусом у 79, 359 человек. (77, 150 приходится на Китай).

Южная Корея стала самым крупным очагом распространения нового вируса после Китая и круизного лайнера «Diamond Princess».

Число заболевших: 763

Число погибших: 7

Власти Южной Кореи ввели максимальный уровень санитарной угрозы после того, как председатель КНР Си Цзинпинь признал, что страна столкнулась с «серьёзнейшим испытанием» с тех пор, как Коммунистическая партия пришла к власти в 1949 году.

За прошедшие сутки Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019.

Коронавирус на борту круизного лайнера

Число зараженных: 838

Число погибших: 4

Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался 23 февраля, сообщили японские власти. Причиной смерти 80-летнего мужчины стала пневмония, уточнили в министерстве здравоохранения.

На сегодняшний день из 3 700 пассажиров японского судна коронавирусом заразились 630, что делает Diamond Princess вторым в мире эпицентром распространения.

Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы с 4 февраля. О том, что на лайнере распространяется новый коронавирус, стало известно после того, как его диагностировали у одного из пассажиров, сошедшего с борта в Гонконге.

Всего на судне находилось около 3,7 тыс. человек. 19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег тем, кто не заразился, и в тот день лайнер покинули 500 пассажиров.

Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы с 4 февраля. О том, что на лайнере распространяется новый коронавирус, стало известно после того, как его диагностировали у одного из пассажиров, сошедшего с борта в Гонконге.



Всего на судне находилось около 3,7 тыс. человек. 19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег тем, кто не заразился, и в тот день лайнер покинули 500 пассажиров



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5272379a794730ceca070d

Иран

Число зараженных: 43

Число погибших: 8

В Иране 23 февраля от коронавируса скончались еще три человека, таким образом, число погибших достигло 8.

Власти приняли решение закрыть школы, университеты и развлекательные центры в 14 из 31 провинции, в том числе в Тегеране.

Соседние с Ираном страны закрывают границы.

Италия

Число зараженных: 152

Число погибших: 3

В Италии от коронавируса скончались три человека. Двое погибших от заболевания в Ломбардии и Венеции стали пожилые мужчина и женщина. Третья была пожилой женщиной, которая страдала онкологическим заболеванием.

В районах, где был зафиксирован коронавирус, отменены занятия в школах и университетах и церковные богослужения, закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться 23 февраля.

Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани прошел при пустом зале, так как гостей попросили не приходить.

Модели в нарядах прошли по подиуму, а все действо было доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда.

Были отменены и последние дни Венецианского карнавала.

Ситуация в Китае:

Четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.

Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.