Коронавирус за пределами Китая. Сколько погибших и как он сказывается на жизни общества?

- Азия и мир, общество
- 12:39, 24 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - Число зараженных новым коронавирусом за пределами Китая по состоянию на 24 февраля достигло 1 769 человек.
Общее число летальных случаев за пределами КНР - 17.
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Всего выявлено заболеваний коронавирусом у 79, 359 человек. (77, 150 приходится на Китай).
Южная Корея стала самым крупным очагом распространения нового вируса после Китая и круизного лайнера «Diamond Princess».
Число заболевших: 763
Число погибших: 7
Власти Южной Кореи ввели максимальный уровень санитарной угрозы после того, как председатель КНР Си Цзинпинь признал, что страна столкнулась с «серьёзнейшим испытанием» с тех пор, как Коммунистическая партия пришла к власти в 1949 году.
За прошедшие сутки Южная Корея зарегистрировала 161 новый случай заражения коронавирусом COVID-2019.
Коронавирус на борту круизного лайнера
Число зараженных: 838
Число погибших: 4
Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался 23 февраля, сообщили японские власти. Причиной смерти 80-летнего мужчины стала пневмония, уточнили в министерстве здравоохранения.
На сегодняшний день из 3 700 пассажиров японского судна коронавирусом заразились 630, что делает Diamond Princess вторым в мире эпицентром распространения.
Diamond Princess стоит на карантине в порту Йокогамы с 4 февраля. О том, что на лайнере распространяется новый коронавирус, стало известно после того, как его диагностировали у одного из пассажиров, сошедшего с борта в Гонконге.
Всего на судне находилось около 3,7 тыс. человек. 19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег тем, кто не заразился, и в тот день лайнер покинули 500 пассажиров.
Всего на судне находилось около 3,7 тыс. человек. 19 февраля власти Японии разрешили сойти на берег тем, кто не заразился, и в тот день лайнер покинули 500 пассажиров
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5272379a794730ceca070d
Иран
Число зараженных: 43
Число погибших: 8
В Иране 23 февраля от коронавируса скончались еще три человека, таким образом, число погибших достигло 8.
Власти приняли решение закрыть школы, университеты и развлекательные центры в 14 из 31 провинции, в том числе в Тегеране.
Соседние с Ираном страны закрывают границы.
Италия
Число зараженных: 152
Число погибших: 3
В Италии от коронавируса скончались три человека. Двое погибших от заболевания в Ломбардии и Венеции стали пожилые мужчина и женщина. Третья была пожилой женщиной, которая страдала онкологическим заболеванием.
В районах, где был зафиксирован коронавирус, отменены занятия в школах и университетах и церковные богослужения, закрыты музеи, отменены все спортивные мероприятия, включая матч чемпионата Италии по футболу (Серии А) , который должен был состояться 23 февраля.
Вспышка коронавируса отразилась на Миланской неделе моды: показ коллекции Джорджио Армани прошел при пустом зале, так как гостей попросили не приходить.
Модели в нарядах прошли по подиуму, а все действо было доступно в стриминговом режиме на сайтах бренда.
Были отменены и последние дни Венецианского карнавала.
Ситуация в Китае:
Четыре китайские провинции объявили о снижении уровня угрозы заболевания коронавирусом, сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные медицинские власти.
Провинции Юньнань и Гуйчжоу снизили уровень опасности с первого (наивысшего) уровня до третьего, Гуаньдун и Шаньси с первого до второго.