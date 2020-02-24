Учёные Узбекистана нашли метод лечения коронавируса - СМИ

CentralAsia (UZ) - Узбекский учёный в интервью местному изданию Anhor.uz рассказал, что в Узбекистане разработан метод для борьбы с вирусами различной этиологии, однако он "не востребован официальными структурами, хотя давно прошел все клинические испытания" и встране и за рубежом.

Заведующий лабораторией №1 Института материаловедения АН Узбекистана Рустам Рахимов, рассказал, что данный метод "эффективен для борьбы с вирусами различной этиологии, пока, не востребован официальными структурами, хотя давно прошел все клинические испытания в нашей стране и за рубежом. Он прошел испытания и разрешен к применению в таких странах, как Германия, Малайзия, Россия, Греция, Эстония, Грузия и др. На него получен сертификат FDA США ещё в 2003 году".

Несколько частных клиник успешно работают по этому методу в Узбекистане.

По словам Рустама Рахимова, "суть метода заключается в том, что любой вирус, - это ДНК или РНК с соответствующим ферментом, который осуществляет его копирование и размножение. Например, вирус иммунодефицита человека это Ревертаза, гепатит А – РНК-полимераза, Гепатит В – ДНК-полимераза и др. Если изменить этот фермент, то вирус не может себя копировать и, таким образом, погибает".

"В Узбекистане разработана специальная керамика, генерирующая импульсы высокой плотности, в дальнем инфракрасном диапазоне. Эти импульсы останавливают процесс размножения вирусов, поэтому они погибают. Эта импульсная энергия представлена в виде излучения большой длины волны, поэтому она для человека не только безвредна, но даже полезна, потому что помогает поддерживать нормальные обменные процессы. Вещества, которые образуются после гибели вирусов, могут поглощаться клетками, как продукты питания", - рассказал учёный.

Особенностью данного метода является то, что эти импульсы воздействуют только на чужеродные и вредные для организма субстанции, не оказывая воздействия на наши нормальные процессы.

Именно поэтому для данного метода нет ограничений по уничтожению вирусов любого типа, без побочных эффектов для человека. "Ко мне обратились коллеги из Германии, с которыми мы несколько лет проводили испытания этого метода. Сейчас идут переговоры, не только о методе, но и том, что потребуется наладить производство приспособлений и установок, которые должны излучать целебные лучи, в достаточно большом объеме. Проект требует инвестиций, которые тоже не являются проблемой", - поделился учёный.

По словам Рахимова, "сейчас речь идет о том, чтобы эти излучатели в промышленных масштабах производились в Узбекистане". "Я считаю, что это изобретение - достояние Узбекистана и оборудование это необходимо производить здесь, иначе для наших граждан стоимость установок и соответственно лечения окажется слишком высокой. А вот сборку оборудования производить в каждой конкретной стране. Об этом и идут переговоры", - отметил новатор.

"Подобную керамику может изготовить только лаборатория Института Материаловедения НПО «Физика-Солнце», которой я заведую. Дело в том, что многие процессы должны проводиться под воздействием концентрированного солнечного излучения высокой плотности. Как известно, есть только две печи в мире, которые могут обеспечить необходимые параметры: так называемая Оделийская солнечная печь в Фон-Роме-Одейо-Виа (Франция) и в Узбекистане. Но во Франции не занимаются разработкой функциональной керамики. Остается только Узбекистан. Попытки получить подобную керамику были сделаны во многих странах - США, Германия, Россия, Южная Корея и других, однако, результатов не было", - заключил узбекский учёный.