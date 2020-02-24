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  24 февраля 2020
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Назначен новый уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана
фото: Atameken
фото: Atameken

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана, сообщает Акорда.

Распоряжением главы государства Журсунов Рустам Манарбекович назначен Уполномоченным по защите прав предпринимателей Казахстана.

Палымбетов Болат Абылкасымович освобожден от должности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана.

Биография:

Журсунов Рустам Манарбекович родился в 1976 году в Усть-Каменогорске. Окончил Казахский государственный юридический университет - правоведение, Казахскую государственную академию управления - финансы и кредит, Московскую школу управления "СКОЛКОВО".

Трудовой стаж:

- Младший юрист аппарата президента ОАО "Казцинк" (1996-1997);

- Специалист по ценным бумагам ТОО "Имантау", юрист по налогам "Агентства по финансам и налогам" (1997-1998);

- Юрист юридической фирмы "GRATA" (04.1997-1999);

- Заместитель начальника отдела правовой экспертизы Министерства госдоходов Республики Казахстан (1999-2000);

- Начальник отдела спорных вопросов и разъяснений Министерства госдоходов Республики Казахстан (2000-2001);

- Начальник управления законодательства Министерства госдоходов Республики Казахстан (2001-2002);

- Заместитель директора юридического департамента Министерства госдоходов Республики Казахстан (2002);

- Партнер юридической фирмы "GRATA" (06.2001-01.2002);

- Заместитель Директора Департамента правового сопровождения проектов ЗАО "МНК "КазМунайТениз" (04.2003-09.2003);

- Исполнительный директор по правовому консалтингу АО "КазМунайГаз-Консалтинг" (02.2003-12.2005);

- Генеральный директор ТОО "КМГ-Консалтинг" (12.2005-01.2007);

- Председатель Правления (Совета Партнеров) ТОО "Olympex Advisers" (02.2007-12.2009);

- Управляющий директор по правовым вопросам АО "РД "КазМунайГаз" (12.2009-04.2011);

- Руководитель юридического департамента АО ФНБ "Самрук-Казына" (28.04.2011-01.2012);

- Исполнительный директор по правовым вопросам Объединения юридических лиц "Ассоциация "KAZENERGY" (07.2012-01.2015);

- Заместитель Председателя Правления - Член Правления НПП РК "Атамекен" (с 20.01.2015).

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