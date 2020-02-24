Монгольская делегация скорой медицинской помощи посетила Австралию

CentralAsia (MNG) - В связи с нехваткой ресурсов, финансирования и подготовки кадров управление неотложной помощью в Монголии сталкивается с рядом проблем, признанных политиками и медицинскими лидерами, в том числе Монгольским обществом скорой медицинской помощи.

На прошлой неделе делегация из четырех высокопоставленных медицинских работников из Монгольского общества скорой медицинской помощи посетила кампус университета Гриффита в Натане, чтобы обсудить возможности обучения для расширения возможностей страны по доставке неотложной медицинской помощи.

Визит состоялся в результате текущей работы экспертов по коммуникациям и здравоохранению Университета Гриффита д-ра Хэмиша Маклина и г-на Дункана Макконнелла в Центре социальных и культурных исследований.

В 2017 году руководитель проекта Маклин и клинический директор Макконнелл разработали в Монголии «Обочину к общенациональной программе по чрезвычайным ситуациям и и Бедствия», чтобы направить страну к устойчивой модели оказания неотложной медицинской помощи. В рамках программы «Обочина к общенациональной программе по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям» пара испытала меры реагирования на чрезвычайные ситуации из первых рук в Монголии; проведение учебных семинаров, встречи с государственными должностными лицами и дарение спасательного оборудования для машин скорой помощи с ограниченным запасом. Маклин и Макконнелл сейчас рассматривают дальнейшие шаги в 2020 году и далее для развития служб неотложной медицинской помощи.

Директор Центра окружающей среды и здоровья населения (Centre for Environment and Population Health - CEPH) Гриффита, профессор Кордия Чу, устроила официальный приветственный обед, после которого во второй половине дня прошел семинар, который открыл глава школы гуманитарных наук, языков и социальных наук Гриффита, профессор Джеймс Карсон.

В связи с необходимостью обучения с приоритетом, Макконнелл – фельдшер с 23-летним опытом – представил варианты следующих шагов в Монголии: «В июле 2020 года мы начинаем «Монгольскую программу медицинского реагирования», где мы начнем закладывать основы вашего догоспитального ответа».

Есть надежда, что пилотирование этой новой учебной программы приведет к общенациональной реализации.

Д-р Хэмиш Маклин, Дункан Макконнелл и официальные лица из Монгольского общества экстренной медицины на официальном открытии исследовательского бюро Монголии по скорой медицинской помощи и борьбе со стихийными бедствиями в CEPH.

Поскольку догоспитальное лечение в Монголии в настоящее время предоставляется только врачами, г-н Макконнелл подчеркнул необходимость определения наилучшего уровня вступления в практику для СМП, обсуждения промежуточных программ и возможностей финансирования.

В завершение визита в Центре охраны окружающей среды и здоровья населения (CEPH) был официально открыт стол, посвященный исследованиям в области охраны окружающей среды и борьбы с бедствиями в Монголии.

Гриффит продолжит сотрудничать с Монгольским обществом неотложной медицинской помощи в поддержке создания и внедрения устойчивых СУП в Монголии.