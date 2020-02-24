На юге Узбекистана подследственный пытался покончить с собой после пыток в СИЗО - СМИ

CentralAsia (UZ) - 35-летний житель махалли «Бешкурган» в Касанском районе Кашкадарьинской области Абдурахман Отамурадов 17 февраля пытался покончить с собой, выпив препарат от клещей. Но врачам удалось спасти мужчину, промыв желудок, сообщает centralasian.org.



По словам Абдурахмана Отамурадова, он едва не покончил с собой после пыток следователей, которые пытались заставить его признаться в несовершенном им преступлении и вымогали деньги, а судмедэксперт выписал фальшивое заключение.

По словам жителя махалли «Бешкурган» Касанского района Рашида Отамурадова, его 35-летний сын Абдурахман, работающий комбайнером, вечером 17 февраля пытался покончить с собой. Мужчина говорит, что на такой отчаянный шаг его сын решился из-за клеветы и сфабрикованного против него уголовного дела.

– Мой сын пытался покончить с собой, выпив препарат от клещей. Он просто не стерпел несправедливости в отношении себя. Где-то в час ночи невестка подняла шум и начала сильно кричать. От испуга у меня чуть сердце не остановилось. Потом мы отвезли сына в больницу. Там ему промыли желудок. Он чуть не умер, – говорит Рашид Отамурадов.

Случай, ставший причиной попытки самоубийства Абдурахмана Отамурадова, произошел 9 декабря 2019 года.

По словам одного из очевидцев, Холмурада Шодмонова, в тот день четыре друга – Абдурахман Отамурадов, Насриддин Донаев, Мардон Мурадов и он – пообедали в местной чайхане и выпили водки.

– Приблизительно в полчетвертого мы вернулись в махаллю на такси. Первым возле своего дома вышел Насриддин, он попрощался с нами и зашел к себе домой. Затем таксист довез до дома Абдурахмана и Мардона. А вечером пошли разговоры о том, что якобы Абдурахман избил Насриддина. Но на самом деле, никто не бил Насриддина. Все мы видели, что в тот день он здоровый зашел к себе домой. После я спросил Насриддина о том, помнит ли он, кто и где избил его. Вначале он сказал, что его избили по дороге, а потом в чайхане. Во всяком случае, мы благополучно довезли его до дома. Когда мы сидели в чайхане никакого скандала не было. Если была бы драка, то люди в чайхане непременно увидели бы это, – говорит один из друзей Абдурахмана Отамурадова Холмурад Шодмонов.

Как утверждает старший брат Насриддина Донаева Низом Донаев, его младший брат ослеп на один глаз от полученного сильного удара.

Абдурахман Отамурадов, который после неудавшейся попытки суицида находится в больнице, отрицает все обвинения об избиении друга Насриддина.

​– У меня тоже есть двое детей. Я тоже хочу жить. Но в нашем Касанском районе нет справедливости, я не смог стерпеть клеветы в свой адрес. Они вымогали у меня деньги, заявляя, что это я избил Насриддина. В тот злополучный день мы не ругались, никто никого не бил. В чайхане с вместе с нами сидел Холмурод, который является родственником Насриддина. Он сам на машине развозил всех нас по домам. Однако наш участковый инспектор Давлатов действует вместе ними против меня с тем, чтобы получить от меня деньги, ​– говорит Абдурахман Отамурадов.

По его словам, 18 декабря участковый инспектор отвез его в районный отдел милиции, где закрыл его на двое суток.

​– Участковый Миржамол Давлатов даже не стал вызывать меня к себе в кабинет, он сразу отвез меня в ОВД Касанского района и закрыл там на двое суток. Всю ночь на протяжении двух суток они сильно избивали меня. Они беспрерывно били меня дубинкой по пяткам. Я кричал, умолял, но они не пожалели меня. Меня по очереди избивали следователи Нодир Мурадов, Бабур Тураев и участковый Миржамол. Имена остальных сотрудников милиции, которые издевались надо мной в СИЗО, я не помню. Но я не дал признательные показания, ​– говорит Абдурахман Отамурадов.

Его отец Рашид Отамурадов утверждает, что выплатил «потерпевшей» стороне 15 миллионов сумов (1,5 тысячи долларов), но, несмотря на это в отношении его сына было возбуждено уголовное дело по 104-й статье («Умышленное тяжкое телесное повреждение») Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам участкового, в настоящее время Абдурахман Отамурадов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 104 («Умышленное тяжкое телесное повреждение») УК республики.

В случае, если суд признает Отамурадова виновным по данной статье, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.