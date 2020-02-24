В Туркменистане экс-президенты получат пожизненные должности в верхней палате парламента

CentralAsia (TM) - Экс-президенты Туркменистана будут пожизненно являться членами Халк Маслахаты (Национального совета) — верхней палаты двухпалатного парламента, который будет создан в стране после реформы законодательной власти. Эти предложения содержатся в проекте изменений Конституции, которые Госинформагентство Туркменистана опубликовало 24 февраля.

Согласно проекту каждый экс-президент после ухода со своего поста будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого права. Ранее в Конституции Туркменистана вообще не говорилось о судьбе бывших глав государства. Упоминалось лишь, что исполнять обязанности президента в случае его тяжелой болезни должен председатель Меджлиса (сейчас это парламент, а согласно новой редакции Конституции Меджлис станет нижней палатой парламента).

В проекте новой редакции Конституции говорится, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. При этом председатель Халк Маслахаты (как и глава Меджлиса) будет избираться тайным голосованием и не может одновременно занимать должность министра, хякима (главы территориальной администрации), арчина (главы органов местной власти), судьи, прокурора. До сих пор эти ограничения действовали лишь в отношении членов Меджлиса.

Реформа законодательной власти была предложена властями Туркменистана осенью 2019 года. Туркменистан, по идее президента Бердымухамедова, в скором времени должен перейти к более привычной во всем мире двухпалатной системе парламента. Сейчас парламент Туркменистана состоит из одной палаты. В нее избираются 125 депутатов сроком на пять лет по избирательным округам, и формально этот орган является многопартийным.

Халк Маслахаты (Национальный совет) имел большое влияние при Ниязове и утверждал все решения бывшего президента. Но при Бердымухамедове был упразднен, а вместо него был создан Яшули Маслахаты (Совет старейшин), который не имел серьезной роли в жизни страны. Нацсовет был заново собран лишь осенью 2018 года: именно этот орган принял решение об отмене беспрецедентных коммунальных льгот, в том числе бесплатных газа, воды и электричества.