Свыше 800 человек прошли карантин по коронавирусу в Таджикистане

CentralAsia (TJ) - Свыше 800 человек, находившихся в карантине в связи с новым коронавирусом выписаны из медучреждений и других карантинных зон с начала введения карантина для граждан, прибывающих из Китая, передает Avesta.

По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, по состоянию на 21 февраля на карантине находятся 288 человек.

Ранее были выписаны 811 человек, которые находились на карантине в связи с новым коронавирусом. Это граждане, которые прибывали в Таджикистан из КНР, начиная с третьей декады января текущего года.

Ни у одного из находившихся на карантине граждан симптомов нового коронавируса выявлено не было.

По истечении 14 дней карантина остальные граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса.

Напомним, на 14-дневный карантин размещаются граждане, прибывающие из Китая, где находится основной очаг вспышки коронавируса нового типа.