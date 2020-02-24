Свыше 800 человек прошли карантин по коронавирусу в Таджикистане

- Таджикистан, общество
- 14:16, 24 февраля 2020
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CentralAsia (TJ) - Свыше 800 человек, находившихся в карантине в связи с новым коронавирусом выписаны из медучреждений и других карантинных зон с начала введения карантина для граждан, прибывающих из Китая, передает Avesta.
По данным министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана, по состоянию на 21 февраля на карантине находятся 288 человек.
Ранее были выписаны 811 человек, которые находились на карантине в связи с новым коронавирусом. Это граждане, которые прибывали в Таджикистан из КНР, начиная с третьей декады января текущего года.
Ни у одного из находившихся на карантине граждан симптомов нового коронавируса выявлено не было.
По истечении 14 дней карантина остальные граждане смогут покинуть карантинные зоны, если у них не будут обнаружены симптомы коронавируса.
Напомним, на 14-дневный карантин размещаются граждане, прибывающие из Китая, где находится основной очаг вспышки коронавируса нового типа.