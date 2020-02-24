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  24 февраля 2020
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В Бахрейне и Кувейте выявили случаи заражения коронавирусом у граждан, прибывших из Ирана
Предыстория: Коронавирус за пределами Китая. Сколько погибших и как он сказывается на жизни общества?

CentralAsia (CA) -  Первые случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы в Бахрейне и Кувейте. Сообщается, что эти граждане прибыли из Ирана, передает РИА Новости.

- Первый случай заболевания новым типом коронавируса выявлен у подданного Бахрейна, прибывшего из Ирана. Заболевший человек и все, кто контактировал с ним, помещены на карантин в медицинский центр в Манаме под наблюдение бригады врачей, - говорится в сообщении министерства.

В Кувейте выявлены трое больных коронавирусом. Все заразившиеся вернулись из поездок в Иран.

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