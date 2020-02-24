В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом

CentralAsia (CA) - Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Фирозуддина Фируза.

Трое человек проходили обследования на коронавирус, как у одного из них результаты оказались положительными. В провинции Герат, где выявлен случай заражения коронавирусом, введен режим ЧС.

Афганистан временно остановил наземное и воздушное сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о первых случаях заражения коронавирусом в Бахрейне и Кувейте. Зараженные прибыли из Ирана, где от коронавируса погибли 8 человек.