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  24 февраля 2020
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В Афганистане выявили первый случай заражения коронавирусом
Предыстория: Коронавирус за пределами Китая. Сколько погибших и как он сказывается на жизни общества?

CentralAsia (CA) -  Первый случай заражения новым типом коронавируса зарегистрирован в Афганистане, сообщают местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения страны Фирозуддина Фируза.

Трое человек проходили обследования на коронавирус, как у одного из них результаты оказались положительными. В провинции Герат, где выявлен случай заражения коронавирусом, введен режим ЧС.

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Афганистан временно остановил наземное и воздушное сообщение с Ираном из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее сообщалось о первых случаях заражения коронавирусом в Бахрейне и Кувейте. Зараженные прибыли из Ирана, где от коронавируса погибли 8 человек.

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